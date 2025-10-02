Хинштейн: одному возвращенному из плена курянину потребуется госпитализация

Мужчина получил ранение, сообщил губернатор Курской области

КУРСК, 2 октября. /ТАСС/. Одному из возращенных из украинского плена жителю Курской области понадобится госпитализация из-за полученного ранее ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Среди возвращенных курян - семь мужчин и три женщины. Их сразу осмотрели врачи: слава богу, никто в экстренной медпомощи не нуждается. Одному мужчине потребуется госпитализация в больницу в связи с полученным ранее ранением. Как только люди прибудут в Курск, их повторно осмотрят медики", - написал он.

Хинштейн добавил, что жителей Суджанского района до Москвы сопровождала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В столицу по поручению главы региона направлен транспорт, а людей встретили коллеги из курского Минздрава. "У каждого из них своя непростая история, но мы очень рады, что в результате тяжелого переговорного процесса все они совсем скоро будут дома", - добавил губернатор.

Хинштейн выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Минобороны РФ, уполномоченному по правам человека в РФ, ФСБ и МИД РФ, Красному Кресту. "Эта тяжелая кропотливая работа, которая каждый раз позволяет добиться главного - счастливых глаз людей от долгожданного прибытия домой!" - подчеркнул он.