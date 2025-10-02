Боец РФ рассказал, что радость от возвращения из плена не передать словами

Возвращенные военные выходили с борта самолета под возгласы "Россия!" с флагами страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, что эмоции после посадки самолета в России невозможно передать словами.

Самолет с группой российских военнослужащих, возвращенных из украинского плена, приземлился в Подмосковье в четверг вечером. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 украинских солдат.

Возвращенные бойцы выходили с борта самолета под возгласы "Россия!" с флагами страны. Многие не могли сдержать слезы радости от возвращения домой.

"Эмоции через край, их не передать. До сих пор не верится, что мы дома", - сказал ТАСС один из военнослужащих.