В Госдуме просят запустить платную доставку документов из МФЦ

Соответствующее обращение депутаты фракции "Новые люди" направили вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме направили обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой ввести платную курьерскую доставку документов из многофункциональных центров (МФЦ) во всех регионах страны. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторами письма стали Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин.

"Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность предоставления гражданам и юридическим лицам права пользоваться услугой платной курьерской доставки готовых документов из многофункциональных центров во всех субъектах Российской Федерации и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным органам исполнительной власти проработать и организовать ее реализацию", - указали депутаты.

"Новые люди" напомнили, что пилотный проект по платной доставке готовых документов жителям реализуется в Московской области с 2020 года. "В ряде регионов услуга также получила развитие. В Москве работает опция записи на курьерскую доставку документов через портал mos.ru, в Рязанской и Кировской областях доставка осуществляется в сотрудничестве с Почтой России и региональными операторами, с возможностью выбора даты и времени получения. Курьерская доставка позволяет повысить доступность государственных и муниципальных услуг, особенно для граждан с ограниченной мобильностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми и жителей отдаленных территорий", - добавили парламентарии.

Они отметили, что в открытом доступе отсутствует информация о количестве МФЦ в стране, где уже действует услуга курьерской доставки. "Ее распространение пока ограничено и доступно лишь в отдельных субъектах. Вместе с тем успешный опыт регионов, где доставка документов уже реализуется, подтверждает востребованность и эффективность этой практики", - пояснили авторы обращения.

"Считаем необходимым закрепить право граждан и юридических лиц всех субъектов Российской Федерации пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ. Введение единых правил предоставления данной услуги позволит создать равные условия для всех граждан страны, сократит нагрузку на сами центры и повысит качество обслуживания", - заключили депутаты.