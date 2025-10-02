В Соболевском районе Камчатки спасли выброшенного на берег дельфина

На помощь морскому животному пришел Алексей Величко, который в 2024 году участвовал в спасении косаток, застрявших на мели в лимане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 октября. /ТАСС/. Житель Соболевского района Камчатки спас дельфина, которого выбросило на берег реки Большая Воровская. Интересно, что спасителем морского млекопитающего оказался тот же мужчина, что ровно год назад спасал семью косаток, попавших на мель в этом же районе, сообщили ТАСС в администрации района.

"Волны Охотского моря выбросили на берег детеныша дельфина, на помощь обессиленному морскому животному пришел Алексей Величко - именно он ровно год назад участвовал в спасении косаток, застрявших на мели в лимане. Алексей аккуратно помог дельфину выплыть на глубину, с животным все в порядке", - рассказали в администрации района.

В начале октября 2024 года в этом же месте на мели оказались семья косаток из трех млекопитающих. Их несколько дней вручную поливали водой и толкали на глубину, животных удалось спасти - они выбрались в открытое море.