Живая народная и современная музыка использовались в новой игре "Земский собор"

События игры в жанре приключенческого экшена студии "Сайберия нова" повествуют о событиях, развернувшихся после Смутного времени

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Российская игровая студия "Сайберия нова" раскрыла детали звукового дизайна, музыкального сопровождения и озвучки новой компьютерной игры "Земский собор". В создании саундтрека использовались живые народные инструменты - гусли и свирели, а также была записана вступительная казачья песня "Служба ли, Матушка…", исполненная солистом Ростовского казачьего ансамбля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Земский собор" - новая игра в жанре приключенческого экшена (Action-Adventure) о событиях, развернувшихся после Смутного времени. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Продукт подойдет для пользователей старше 12 лет. Предыдущий крупный проект студии - компьютерная игра "Смута".

"Музыка в "Земском соборе" стала более интерактивной и ситуативной. Она следует за героем и меняется в зависимости от его состояния: обычное, боевое, стелс или режим расследования. В создании саундтрека использовались как живые народные инструменты (гусли, свирели), так и современные (бас-гитары). Одной из жемчужин стала вступительная казачья песня "Служба ли, Матушка…", исполненная солистом Ростовского казачьего ансамбля", - сообщили ТАСС в "Сайберия нова".

Над голосовой озвучкой игры продолжает работать студия "Бука". В проекте задействованы известные актеры дубляжа: Михаил Белякович (официальный голос Кратоса в русской локализации серии игр God of War); Михаил Сушков (известный по играм World of Warcraft, Diablo III); Андрей Бархударов (озвучивал проекты Dragon Age, Assassin's Creed). К ним присоединяются знакомые актеры из "Смуты", чьи персонажи перешли в новую игру: Алия Насырова (Ирэна), Сергей Шайдаков (Минин) и Владимир Паляница (Кирша).

Ключевым обновлением в звуковом дизайне стал облегченный саунд-дизайн главного героя: новый главный герой Кирша ощущается более быстрым и ловким, что отражено в звуках его шагов, движения одежды и, главное, в сабельном бое. Звуки взмахов и ударов сабли были переработаны, чтобы передать изящество и мощь оружия. Кроме того, геймплей наполнился новыми звуковыми индикаторами для непарируемых атак, уровней обнаружения в стелсе и вхождения в бой, что помогает игроку быстрее принимать решения. Каждая локация, будь то подмосковный бор или улицы Москвы, обладает уникальным атмосферным звучанием - от хруста веток до щебетания воробьев.

О студии

"Сайберия нова" - российская игровая студия, основанная в Новосибирске в 2015 году. Первые несколько лет команда занималась разработкой игровых прототипов на Unity и Unreal. Сейчас студия специализируется на продюсировании, гейм-дизайне, саунд-продюсинге, а также на других направлениях геймдева.