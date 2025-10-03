В МВД советуют сразу прерывать разговор с подозрительным собеседником

Также в ведомстве подчеркнули, что нельзя выполнять просьбы и указания от незнакомых людей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. МВД России советует прерывать телефонный разговор с подозрительным собеседником, а также не выполнять просьбы неизвестных, чтобы не стать жертвой мошенников, вовлекающих в том числе в совершение диверсий и поджогов. Это следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

Во время телефонного разговора, советуют в МВД, нельзя выполнять просьбы и указания от незнакомых людей. Особую осторожность нужно проявить, если звонивший пытается втереться в доверие. "При подозрительных контактах сразу прерывайте разговор", - предупредили в ведомстве.

В МВД также рекомендуют проверять полученную информацию, например, позвонить родственникам или в полицию.