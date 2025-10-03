В Хабаровском крае за лето в лагерях отдохнули 126 тыс. детей

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Хабаровском крае - в лагерях отдохнули 126 тыс. детей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Как рассказал вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, президент России Владимир Владимирович Путин поручил уделять особое внимание качеству и безопасности детского отдыха.

Он подчеркнул, что участниками летней оздоровительной кампании в этом году стали 1 550 организаций - это школы и учреждения дополнительного образования, культуры, спорта, социального обслуживания.

"Отдохнули и оздоровились 126 тыс. детей. Комфортный и развивающий отдых обеспечен для всех и, конечно, для детей наших героев - участников специальной военной операции. По итогам восьми месяцев в крае отдохнули 2 328 ребят, чьи отцы исполняют свой долг в зоне СВО", - добавил вице-губернатор региона.

В лагерях с дневным пребыванием отдохнули более 59 тыс. школьников края, в загородных центрах - почти 14 тыс. детей, а в лагерях труда и отдыха - 1,5 тыс. подростков. В этом году региональная выплата детям в возрасте от 6 до 18 лет за путевку в загородный лагерь была проиндексирована на 18%, этой мерой поддержки воспользовались 5 тыс. семей. Организация летнего детского отдыха - одно из приоритетных направлений нацпроекта "Молодежь и дети".

В этом году на базе частного образовательного учреждения "ЖД лицей №21" в Комсомольске-на-Амуре, промышленно-гуманитарного техникума в Николаевске-на-Амуре и краевой школы-интерната №11 в Ванинском районе открылись три новых лагеря с дневным пребыванием, а в Вяземском районе и районе имени Лазо - три лагеря труда и отдыха.

Патриотические и инклюзивные смены

За лето в Год защитника Отечества в загородных лагерях "Созвездие" имени Олега Кошевого и Константина Заслонова начали работу три военно-исторических музея. Реализовано 270 профильных смен, направленных на популяризацию традиционных ценностей российского народа: патриотизм, служение Отечеству. В каждом лагере прошли тематические мероприятия, посвященные героям и подвигам прошлых лет и нынешнего поколения, состоялись встречи с почетными гражданами: спортсменами, деятелями культуры, ветеранами боевых действий, участниками СВО. Во всех лагерях были организованы церемонии подъема флага и исполнение гимна Российской Федерации.

"Объявленный Министерством просвещения РФ Год детского отдыха в системе образования - это признание труда всех, кто дарит подрастающему поколению яркие эмоции и радость. Значительную роль в детском летнем отдыхе играют пришкольные лагеря. Воспитательная работа в течение года ведется непрерывно, и летом советники директоров, вожатые и наставники продолжили через совместное творчество, патриотические акции и работу в команде прививать ребятам любовь к Родине и уважение к ее великой истории, а также раскрывать профессиональный потенциал и развивать лидерские качества", - сказал министр образования и науки края Алексей Мокрушин.

На площадках краевого центра "Созвездие" и муниципального лагеря "Олимп" провели две новые профильные смены для детей-инвалидов с интеллектуальными нарушениями и сахарным диабетом. "Проект "Ласковое море" вновь подарил уникальные впечатления семьям с детьми с особыми потребностями, и Хабаровский край здесь по праву считается одним из лидеров в стране. Мы начали проводить инклюзивные смены еще до принятия закона, который обязал вводить квоты для особенных детей. И именно наши практики учитывались при написании этого закона", - отметил депутат Государственной думы РФ Максим Иванов.