В Новосибирской области свыше 300 школ нуждаются в ремонте

Как отметила министр образования региона Мария Жафярова, ежегодно на подготовку более 900 школ региона к новому учебному году из консолидированного бюджета области выделяется свыше 3,5 млрд рублей, в том числе на проведение поддерживающих ремонтных работ

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 300 школ Новосибирской области нужно отремонтировать. Необходимые работы будут проведены в 47 зданиях общеобразовательных учреждений до конца 2025 года, сообщила ТАСС министр образования региона Мария Жафярова.

"На 1 января 2025 года <...> на основании визуального осмотра зданий отражена потребность в проведении ремонтных работ 306 зданий общеобразовательных организаций Новосибирской области", - сказала Жафярова. При этом до конца текущего года будут отремонтированы 47 зданий общеобразовательных организаций, до конца 2026 года - 18 зданий, а к концу 2027-го - еще 17 школ.

Как отметила Жафярова, ежегодно на подготовку более 900 школ региона к новому учебному году из консолидированного бюджета Новосибирской области выделяется свыше 3,5 млрд рублей, в том числе на проведение поддерживающих ремонтных работ.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска. Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад, однако она была признана готовой к началу учебного года. В связи с этим прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности во всех школах области, а губернатор Андрей Травников поручил министерству образования региона особое внимание обратить на проверки школ, где идет капитальный ремонт.