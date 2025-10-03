В аэропортах Сургута и Нижневартовска задержали пять рейсов

Некоторые из них опаздывают более чем на девять часов

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 октября. /ТАСС/. Задержка пяти рейсов на прилет и вылет произошла в крупнейших аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте и Нижневартовске. Некоторые из них задерживаются более чем на девять часов, следует из онлайн-табло авиагаваней.

По данным онлайн-табло, на текущий момент задерживается прибытие рейса из Сочи в Нижневартовск, а также вылет рейса в Сочи. Кроме того, задержали рейсы из Сургута в Москву, Уфу и Сочи.

Время задержки рейсов колеблется от нескольких часов до более девяти часов. Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.