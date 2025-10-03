В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения

В период их действия на запасные аэродромы перенаправили 10 самолетов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорт Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.