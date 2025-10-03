В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения
Редакция сайта ТАСС
02:38
обновлено 02:42
СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорт Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасные аэродромы перенаправили 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.