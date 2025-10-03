Музаев: никаких сбоев при подготовке к итоговому сочинению в России нет

Все организационные моменты согласованы с Минпросвещения РФ, сообщил глава Рособрнадзора

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 3 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор не отмечает никаких сбоев при подготовке к итоговому сочинению по РФ. Все организационные моменты согласованы с Минпросвещения РФ, сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Конечно, мы готовы. <…> В декабре в очередной раз сочинения будут писать. С Министерством просвещения РФ все уже согласовано, и, в принципе, у нас нет никаких сигналов про сбои и отставание по дедлайнам", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили ТАСС, что итоговое сочинение, служащее допуском к государственной итоговой аттестации для учащихся 11-х классов, состоится 3 декабря 2025 года. Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля.