В Москве прогнозируют облачную погоду и до 14 градусов тепла

При этом осадков не ожидается, сообщили на сайте Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Облачную погоду с прояснениями и температуру воздуха до плюс 14 градусов прогнозируют в Москве 3 октября, сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 4 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10-15 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.