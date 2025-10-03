Профсоюз образования Москвы проведет праздничный концерт ко Дню учителя

Для гостей в Доме музыки выступят известные артисты и ведущие коллективы страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Профсоюзные организаций всей столицы проведут мероприятия для педагогов в честь Дня учителя. Центральным событием станет концерт в Московском международном Доме музыки, сообщил ТАСС председатель профсоюза образования Москвы Константин Гужевкин.

"В этом году накануне Дня учителя профсоюз образования Москвы поздравит порядка 2 тыс. педагогов. Мы соберем заслуженных учителей и ветеранов педагогического труда на торжественное мероприятие в Доме музыки, для гостей выступят известные артисты и ведущие коллективы страны. Также в преддверии праздника профсоюзные организации школ, колледжей и вузов, а также наши объединения во всех округах столицы поздравят педагогов, вручат им благодарственные письма и подарки. Нам важно, чтобы все московские учителя, которые своим нелегким трудом ежедневно помогают детям расширять кругозор и раскрывать свои таланты, чувствовали должную заботу", - сказал Гужевкин.

По его словам, число педагогов - участников профсоюзного движения растет: за последние три года количество членов профсоюза образования выросло на 10%. Также председатель отметил, что сегодня профсоюз образования делает упор прежде всего на социальные программы для педагогов. Например, на развитие Фонда социальной и благотворительной помощи.

Благодаря этому за последние пять лет учителя получили материальную помощь на сумму более 100 миллионов рублей, а их дети - подарки к началу учебного года и окончанию школы или колледжа, возможность доступного отдыха и оздоровления. Более того, профсоюз реализует акцию "Поддержим наших" для педагогов - участников СВО, заключил Гужевкин.