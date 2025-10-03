Из Новокузнецка в Краснодар запускают трансферные рейсы

Они будут осуществляться с пересадкой в Казани

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Трансферные рейсы из Новокузнецка Кемеровской области в Краснодар с пересадкой в Казани запустят с 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

"С 13 ноября по четвергам пассажирам из Новокузнецка станут доступны трансферные перелеты в Краснодар с удобной пересадкой в Казани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вылет из Новокузнецка запланирован в 07:35 (03:35 мск). Время пересадки в Казани составит около 5 часов.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября, 17 сентября первый рейс в город совершил "Аэрофлот". Авиагавань с конца февраля 2022 года не обслуживала воздушные суда по соображениям безопасности.