Эксперт Карчаа: ВСУ за три года уничтожили 8 из 10 линий энергоснабжения ЗАЭС

У киевского режима с самого начала одной из главных задач было уничтожение инфраструктуры внешнего энергообеспечения электростанции, сообщил эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Киевский режим за более чем 3 года прицельными ударами своих вооруженных сил вывел из строя уже 8 из 10 высоковольтных линий внешнего энергообеспечения Запорожской АЭС. Цель их планомерного уничтожения - не допустить генерации электроэнергии на ЗАЭС и создать крайнее психологическое напряжение в коллективе станции, заявил ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

До февраля 2022 года у ЗАЭС было 10 внешних высоковольтных линий. Из них сейчас осталось две, но и они не функциональны. Первая, 330 кВ "Ферросплавная-1", отключена с 7 мая действием защиты станции. Вторая, 750 кВ "Днепровская", повреждена обстрелом ВСУ 23 сентября. С этого момента станция запитана с помощью резервных дизель-электрических станций (РДЭС).

"У киевского режима с самого начала одной из главных задач было уничтожение инфраструктуры внешнего энергообеспечения ЗАЭС, создание для России угроз ядерной безопасности и препятствий для перевода станции на мощности и генерации электроэнергии. Три года ВСУ планомерно уничтожали внешние линии станции. Восемь полностью выведены из строя ударами ВСУ, оставшиеся две также не функционируют по неоспоримой вине Киева. Поэтому все обвинения Украины и их западных хозяев, манипуляции общественным мнением и истеричные выпады против России в этой связи лживы и лицемерны", - сказал Карчаа.

Киев обвиняет Россию в намеренном отключении энергоснабжения ЗАЭС, пытаясь укрепить в сознании мирового сообщества образ "империи зла" в лице РФ, а затем "предъявить обвинения России в безответственном отношении к ядерной безопасности", считает эксперт. Он убежден, что Украине не удастся воплотить этот план, поскольку РФ способна обеспечить безопасную эксплуатацию ЗАЭС, несмотря на все угрозы со стороны ВСУ.

Собеседник агентства уточнил, что до СВО внешнее энергообеспечение ЗАЭС осуществлялось за счет четырех линий 750 кВ: "Южно-Донбасской", "Каховской", "Запорожской" и "Днепровской". По его данным, "Южно-Донбасскую" и "Запорожскую" линии ВСУ вывели из строя в марте 2022 г., "Каховскую" уничтожили в августе 2022 г., "Днепровская" была повреждена 23 сентября. В течение 2022 г. украинские силы уничтожили также пять из шести линий 330 кВ. Кроме того, ВСУ нанесли непоправимый урон открытым распределительным устройствам, расположенным на объектах инфраструктуры ЗАЭС на территории стоящей рядом Запорожской ТЭС.

Об обстрелах ВСУ ЗАЭС и заявления Путина

В результате обстрелов со стороны ВСУ 23 сентября была повреждена последняя линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС. Станция переведена на питание от дизель-генераторов. Это стало 10 подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии "Валдая" назвал "чушью" заявления о том, что Россия сама обстреливает собственную атомную станцию. Глава государства сообщил, что Россия контролирует ситуацию на ЗАЭС и проводит мероприятия по защите объекта. Он также назвал удары украинских боевиков по станции "опасной игрой", упомянув возможность "зеркального ответа" со стороны России.