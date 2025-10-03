Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На ЗАЭС заявили, что нужно увеличить штат сотрудников при новом режиме работы

Планируемая организационная структура предполагает труд 7 тыс. специалистов, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина
Редакция сайта ТАСС
03:40

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Перевод Запорожской АЭС на новый режим эксплуатации потребует увеличение штата на порядка 2 тыс. сотрудников. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"На данный момент для поддержания станции в безопасном состоянии достаточно имеющегося персонала численностью около 5 тыс. человек. Когда будет принято решение о переходе на новый режим эксплуатации, мы гарантированно обеспечим привлечение дополнительного персонала требуемой квалификации. Планируемая организационная структура предполагает увеличение штата до 7 тыс. сотрудников. Этот процесс будет поэтапным и синхронизирован с ходом восстановительных и пусковых работ", - сказала Яшина.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации. 

УкраинаРоссияЗапорожская область