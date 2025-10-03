На ЗАЭС заявили, что нужно увеличить штат сотрудников при новом режиме работы

Планируемая организационная структура предполагает труд 7 тыс. специалистов, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Перевод Запорожской АЭС на новый режим эксплуатации потребует увеличение штата на порядка 2 тыс. сотрудников. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"На данный момент для поддержания станции в безопасном состоянии достаточно имеющегося персонала численностью около 5 тыс. человек. Когда будет принято решение о переходе на новый режим эксплуатации, мы гарантированно обеспечим привлечение дополнительного персонала требуемой квалификации. Планируемая организационная структура предполагает увеличение штата до 7 тыс. сотрудников. Этот процесс будет поэтапным и синхронизирован с ходом восстановительных и пусковых работ", - сказала Яшина.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС - российский ядерный объект, расположенный на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно меняется путем ротации.