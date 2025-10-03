Патрушев: господдержка рыбопромыслового флота России должна контролироваться

Возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы, но необходимо строго контролировать, чтобы соответствующие меры государственной поддержки эффективно работали. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

"Благодаря мерам [господдержки] преодолена тенденция к снижению численности морских рыбопромысловых судов. Однако возраст двух третей судов рыбопромыслового флота по-прежнему превышает 30 лет. В целом считаю, что условия для восстановления и развития отечественного рыбопромыслового флота в основном созданы. Необходимо только строго контролировать, чтобы меры государственной поддержки эффективно работали", - отметил Патрушев на совещании по вопросам строительства и модернизации рыбопромыслового флота, а также обеспечения безопасности мореплавания в Дальневосточном бассейне.

Глава Морской коллегии РФ отметил, что существовавшие ранее меры государственной поддержки были неэффективны, в силу чего не были востребованы судовладельцами и рыбопромышленниками. Ситуация стала улучшаться с 2017 года, когда по решению президента России Владимира Путина был введен в механизм инвестиционных квот, придавший дополнительный импульс строительству на территории РФ современных рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. Так, в рамках программы заключено более 140 контрактов, 46 новых судов переданы заказчикам, в эксплуатацию введено 27 рыбоперерабатывающих заводов. Текущий портфель заказов составляет 94 промысловых судна, 57 из которых будут эксплуатироваться на Дальнем Востоке, добавил помощник главы государства.

"Вместе с тем, на первом этапе строительство большинства судов по инвестиционным квотам осуществлялось по зарубежным проектам, что в условиях беспрецедентного санкционного давления потребовало замены значительной части общесудового и специального оборудования аналогами, произведенными в России или в дружественных государствах, главным образом в Китае. Необходимая в таких случаях доработка проектов судов обусловила их удорожание и продление периода строительства. В связи с этим предприятиям предоставлено 5,6 миллиардов рублей субсидий на достройку до 2027 года 12 рыбопромысловых судов", - сказал Патрушев.

Одновременно установлен новый механизм предоставления субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования, отметил он.

В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей прорабатывается вопрос об установлении для рыбохозяйственной отрасли дополнительных преференций, связанных с повышением тарифов (пошлин) на поставку зарубежного судового комплектующего оборудования и увеличением количества баллов, начисляемых за оснащение строящихся судов его российскими аналогами, добавил помощник президента.