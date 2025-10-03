Реклама на ТАСС
Мэр Киева опять не явился на запланированное заседание городского Совета обороны

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также обвинил Виталия Кличко в отсутствии принятия решений по ряду вопросов, которые обсуждались на совещаниях
Редакция сайта ТАСС
03:56

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз пропал перед запланированным совещанием Совета обороны. Об этом сообщил в четверг глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны. Планировали сегодня, но переносим на понедельник", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, мэр столицы Украины не нашел времени для принятия участия в заседании. Ткаченко также обвинил Кличко в отсутствии принятия решений по ряду вопросов, которые обсуждались на совещаниях Совета обороны.

"Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизни города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами. Я время нахожу и найду", - добавил чиновник.

В конце апреля Ткаченко созвал Совет обороны Киева в отсутствие мэра. Это произошло на фоне его конфликта с главой украинской столицы. В частности, ранее Ткаченко через суд добился приостановки решения столичного горсовета о расширении полномочий Кличко и урезании полномочий городской администрации. 

