Стилист Лисовец назвал кокошники уже классическим аксессуаром

Тренд на отечественные бренды сильно вырос, поделился российский эксперт

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кокошники и стилизованные под него ободки уже давно стали классикой, которые не выходят из моды. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился российский стилист Влад Лисовец.

"Что называть кокошником? Повязка на голове тоже может так называться, то есть обычную повязку можно интерпретировать как кокошник. <…> Любой ободок с вышивкой тоже может расцениваться как кокошник. Если мы так рассматриваем, то это, в принципе, уже классика. Это даже не говорит о том, что в моду вошло или вышло", - сказал Лисовец.

Он также отметил, что последнее время стало модно "носить русских дизайнеров на руках", и тренд на отечественные бренды сильно вырос. "Все наконец-таки проснулись и заговорили о русских дизайнерах, открывают шоурумы, носят с удовольствием. Десять лет назад умоляли, просили всех, говорили, ребята, у нас тоже есть дизайнеры, носите наших, не надо носить итальянское. Нет, все носили французское, итальянское. Сейчас вот это тренд, действительно", - добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая", рассказал, что его очень радует, что русские девушки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.