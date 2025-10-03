Томский карьерный форум планируют расширить на районы области

Начальник облдепартамента труда и занятости населения Анна Гомозова рассказала, что департамент рассматривает вариант сделать выездные площадки форума в районы

ТОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Карьерный форум "Труд-крут", прошедший в Томске, планируют организовать не только в областном центре, но и в районах региона, чтобы охватить больше школьников и студентов. Такие форумы нужно проводить намного чаще, чем раз в год, сказала ТАСС начальник облдепартамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

"Порядка 4 тыс. студентов и школьников посетили карьерный форум в этом году. Но два или даже три раза в год проводить такие мероприятия недостаточно. Оно не приестся, работодателям всегда есть, что показать, что транслировать. [Форум в Томске] охватывает несколько тысяч школьников, но по всей области их больше - эти охваты нужно увеличивать. В идеале, чтобы все школьники региона их посещали", - сказала Гомозова.

Она рассказала, что сейчас департамент рассматривает вариант сделать выездные площадки форума в районы Томской области. "В проработке такие фестивали выездные с вузами и работодателями. Я очень надеюсь, что, возможно, первые пробные выезды в ближайшие районы сделаем в этом году. В следующем году за счет потенциала кадровых центров совместно с работодателем будем готовить такие выездные мероприятия", - отметила Гомозова.

По ее словам, форум пользуется спросом у школьников и студентов. Первых привлекает большое количество интерактива, когда можно прикоснуться к профессии с помощью мини-установок и VR-технологий. Студентам особенно нравится возможность напрямую поговорить с работодателями и договориться о стажировках.

По словам депутата Госдумы Михаила Киселева, форум интересен и работодателям. Площадка в этом году не смогла вместить всех желающих, было представлено около 30 компаний, но их могло быть больше. Главным результатом форума он считает успех студентов, которые в прошлом и позапрошлом году нашли стажировки благодаря мероприятию, а в этом году выступали в качестве молодых сотрудников компаний.

"Статус нашего форума, уже третьего, вырос. Даже если посмотреть только на соединение его с комитетом Госдумы по молодежной политике и уровнем спикеров на сцене - это говорит о том, что он уже, можно сказать, федеральный. <…> И те коллеги-депутаты, которые были из других регионов, я уверен, 100% возьмут эту практику на вооружение. Многие говорили о том, что [форум проходит] у нас хорошо, динамично, ярко. И видно, что не для галочки, что интерес есть и у ребят, и у работодателей", - сказал ТАСС Киселев.

О форуме

Организаторами карьерного форума в Томске выступают компания "Газпром трансгаз Томск", облдепартамент труда и занятости населения, облдепартамент по молодежной политике при поддержке Российских студенческих отрядов. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.