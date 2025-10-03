В Московском регионе впервые за четверо суток не зафиксировали ночные заморозки

Минимальная температура составила плюс 1,2 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Впервые за последние четверо суток в Московском регионе не зафиксировали ночные заморозки. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Перехода температуры через ноль в сторону отрицательных значений не зафиксировано, минимальная для столичного региона температура составила плюс 1,2 градуса и отмечалась в подмосковном поселке Черусти, что на востоке Подмосковья", - сказал собеседник агентства, подводя итоги минувшей ночи. Ранее на протяжении трех ночей подряд в столичном регионе отмечались заморозки, достигавшие, к примеру, в ночь на 30 сентября, минус 6 градусов.

На территории Москвы синоптики зафиксировали минувшей ночью плюс 5,3 градуса - такую температуру показала главная городская метеостанция, расположенная на территории ВДНХ. В центре мегаполиса, у гостиницы "Балчуг" столбики термометров остановились на отметке 6,9 градуса выше нуля, в районе Тушино было плюс 6,5 градусов.

Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра РФ, в течение дня в Москве и по области осадков не ожидается, а воздух прогреется до плюс 12-14 градусов в мегаполисе и от плюс 10 до плюс 15 градусов - в Подмосковье. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.