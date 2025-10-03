Решение суда о ликвидации фонда помощи трансгендерам вступило в силу

Организацию зарегистрировали в 2007 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Решение Кунцевского суда Москвы о ликвидации фонда помощи лицам с гендерными отклонениями "Трансгендер" вступило в силу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В установленный законом срок апелляционной жалобы на решение о ликвидации "Трансгендера" не поступало. Решение вступило в силу", - сказали в суде. В феврале сообщалось, что фонд ликвидирован по иску Минюста РФ.

Организация была зарегистрирована в 2007 году. Основатели фонда ранее заявили журналистам, что он прекратил свою работу в РФ, а сами они уехали из страны.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.