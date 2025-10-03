В Москве подешевели услуги городского велопроката

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что стоимость одной минуты поездки снизится с 6 до 5 рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сервис городского велопроката снизил стоимость одной минуты поездки с 6 до 5 рублей, а также подешевели "пакетные" предложения на 30, 60 и 120 мин. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Мы делаем сервисы аренды еще доступнее для жителей и гостей столицы. Снижение тарифов до 33% позволяет экономить на повседневных поездках и чаще выбирать велосипед для передвижения по городу. Скидки распространяются на весь парк "Велобайк" (городская сеть велопроката - прим. ТАСС) - это электровелосипеды, механические и детские велосипеды, а также электроскутеры. Это не только удобно, но и экологично", - сказал Ликсутов.

По его словам, стоимость одной минуты поездки снизится с 6 до 5 рублей, будут действовать скидки до 33% на "пакеты" 30 (-19%), 60 (-21%) и 120 (-22%) минут, а также на тарифы "Поминутный" (-33%) и "Сутки" (-20%).

Работа велопроката в Москве началась 15 марта, с приходом в город климатической весны. Это 13-й сезон проката велосипедов. В этом сезоне москвичам и гостям столицы доступно более 9 тыс. велосипедов и электроскутеров "Велобайк".