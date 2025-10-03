В Москве клумбы и цветники будут украшать улицы до поздней осени

В пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что часть растений будет сохранена до следующего лета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Городские цветники будут украшать Москву до поздней осени, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы ТАСС сообщили, что те растения из цветочных композиций, которые размещались в городе на фестивале "Сады и цветы", будут переданы для оформления общественных пространств. В рамках ландшафтного фестиваля было украшено более 80 локаций по всей столице, сейчас идет плановый демонтаж конструкций. Часть растений будет сохранена до следующего лета, редкие экземпляры отправят в ботанические сады.

"Яркие клумбы и цветники украшают Москву с весны до поздней осени. Украшенные цветами парки, скверы, площади, мосты, улицы и дворы создают особое настроение, улучшают качество воздуха, задерживают пыль и снижают уровень шума на городских улицах", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первыми на клумбах весной появляются цветки виолы, устойчивые к заморозкам. Затем специалисты проводят работы по высадке однолетников - бегонии, тагетеса, петунии, колеуса и других видов. Летом и осенью цветочные композиции дополняют многолетними культурами, среди которых ирисы, астры, флоксы и пионы.

"Осенью высаживают луковицы тюльпанов, которые будут радовать горожан весной следующего года. Подготовка рассады начинается в теплицах ГБУ "Озеленение", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, задолго до высадки", - добавили в пресс-службе.

При выращивании применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях.