В Иркутске впервые прооперировали младенца с редкой патологией мозга

Врачи провели операцию вместе с коллегой из Новосибирска

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Врачи Иркутской областной детской клинической больнице впервые провели уникальную операцию младенцу с редкой патологией мозга. У ребенка заблокировали около половины артерий, поставляющих кровь к проблемному участку, сообщил в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"В Иркутской областной детской клинической больнице впервые провели уникальную эндоваскулярную операцию новорожденному ребенку с редкой и смертельно опасной патологией мозга - артериовенозной мальформацией вены Галена. Малыш родился с серьезнейшим дефектом, из-за которого его сердце работало буквально на износ. Такое состояние - высокий риск летального исхода буквально в первые дни жизни", - написал Кобзев.

Иркутские врачи провели операцию вместе с коллегой из Новосибирска. "У 5-дневного пациента заблокировали около половины артерий, поставляющих кровь к проблемному участку. Это снизило давление в правых отделах сердца и стабилизировало состояние ребенка. Работать пришлось с сосудами младенца весом меньше 3 кг - это высочайший пилотаж. Вмешательство позволило перевести ребенка с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание", - пояснил Кобзев.

В дальнейшем, когда пациент наберет достаточный вес, будут проведены следующие этапы операции. Конечная цель - полное устранение нарушения. "Ранее такие операции выполнялись только в нескольких клиниках России - в Москве и Новосибирске. Теперь столь высокотехнологичная помощь доступна и в Иркутске. Это значительно сокращает риски, связанные с транспортировкой таких критически больных новорожденных, открывает новые возможности для лечения сложных патологий", - добавил губернатор региона.