В горах Ингушетии обнаружили древние и средневековые родовые захоронения

Объекты отреставрируют, сообщил гендиректор школы каменщиков-реставраторов "Наследие" Рамзан Султыгов

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Древние и средневековые родовые захоронения в склеповом комплексе обнаружили специалисты школы каменщиков-реставраторов "Наследие" в горах Ингушетии на территории башенного комплекса Герити. Найденные объекты будут изучены и отреставрированы, сообщил ТАСС гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"Команда нашей школы обнаружила в горах региона целый комплекс ранее неизвестных родовых захоронений, охватывающих тысячелетний период - от доисламской эпохи до мусульманского времени. Уникальность находки заключается в ее исключительной сохранности - склепы, включая полуподземные и надземные конструкции, оказались нетронутыми, что открывает беспрецедентные возможности для научных исследований. Это не просто отдельные склепы, а целые родовые кладбища, собранные в одном месте", - сказал Султыгов.

По его словам, в комплексе обнаружены полуподземные и надземные склепы, в одном из которых специалисты предполагают найти мумифицированные останки древних жителей комплекса.

"Нам предстоит огромная работа по изучению и реставрации этих объектов. Обнаруженные склепы - это бесценный ресурс для изучения древних ингушских традиций, верований и социальной структуры. Возможность изучить захоронения, не подвергшиеся разграблению, дает уникальный шанс получить достоверную информацию о жизни людей, живших здесь столетия и тысячелетия назад", - добавил собеседник агентства.

Раскопки на Герити финансируются представителями тейпов Султыговых и Тимурзиевых, которые поручили работы школе каменщиков-реставраторов "Наследие" совместно с Археологическим центром им. Е. И. Крупнова.