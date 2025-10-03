В Новосибирской области школу, где произошло обрушение, снесут до конца 2025 года

Муниципалитет позже примет решение, что будет находиться на ее месте, сообщил заместитель министра образования региона Владимир Щукин

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Школу в Татарске Новосибирской области, часть которой обрушилась, снесут до конца 2025 года. Площадку расчистят, однако решение о том, что будет находиться на ее месте, позже примет муниципалитет, сообщил ТАСС заместитель министра образования региона Владимир Щукин.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания СОШ №5 в Татарске. Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки, в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года.

"Решение принято о сносе всего здания. До конца года там все будет расчищено. Это полномочия муниципального округа сейчас, они будут решать, что там будет после сноса", - сказал ТАСС Щукин.

Первому заместителю главы Татарского муниципального округа Новосибирской области Юлии Лысенко предъявлено обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества). Она находится под домашним арестом.