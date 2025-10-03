На юге и в центральной части Хабаровского края ожидаются заморозки

В связи с этим возможно повреждение сельскохозяйственных культур

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки на юге Хабаровского края и в центральной его части, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"6 октября 2025 года местами в южных и центральных районах Хабаровского края в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Погодное явление затронет Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Амурский районы, а также Бикинский муниципальный округ", - проинформировали в МЧС.

3 октября в Хабаровске 17 градусов тепла, по остальным районам - от 8 до 23 градусов тепла. В связи с резким изменением среднесуточных температур возможно повреждение сельскохозяйственных культур, а также гибель еще не снятого урожая. Владельцам личных подворий, садоводам и сельхозпроизводителям необходимо принять меры по сохранению посадок.

В связи с понижением температуры воздуха возрастает также вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового и печного оборудования, использования самодельных нагревательных устройств. Особую опасность представляет преждевременное закрытие заслонки печи до полного прогорания углей, что может привести к накоплению угарного газа в помещении. Этот газ не имеет цвета и запаха, поэтому его присутствие невозможно определить во время сна, отметили в МЧС.