Нескольких вернувшихся из украинского плена курян разместили в ПВР

Всех обеспечат едой, вещами первой необходимости, одеждой и помогут с оформлением всех положенных выплат, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Нескольких жителей Курской области, которые были возвращены из украинского плена, разместили в ПВР. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всех, кому это необходимо, разместили в ПВР. Уже сегодня с курянами начнут работать специалисты соцслужб: поможем с оформлением всех положенных выплат, восстановлением документов, заявлением на получение сертификата. Поработают психологи. Обязательно обеспечим всех едой, вещами первой необходимости, одеждой", - написал он.

Хинштейн отметил, что утром 3 октября автобус с возвращенными жителями приехал в Курскую область. Всех осмотрели медики, одному из мужчин понадобится госпитализация. Курские врачи окажут всю необходимую помощь.

Губернатор рассказал, что одна из женщин во время оккупации потеряла родственников: на ее глазах от удара ВСУ погибли родители, умерла и тетя, сама она была ранена. "И даже несмотря на эти страшные испытания, Юлия обрела свою любовь: познакомилась с мужчиной, который ухаживал за ней с переломом и поддерживал в трудные минуты. Михаил пока остается на территории Украины. Она пообещала, что обязательно будет ждать его здесь, дома", - отметил Хинштейн.

А, например, Николая приехали встречать супруга, сестра, сын, невестка и другие близкие. Мужчине показали видео с его внучкой Софией, которую он не видел столько месяцев, очень ждет встречи и с 17-летним внуком Артемом. Любовь к близким, по словам Николая, помогала ему выживать и верить, что он обязательно увидит родных.

Губернатор выразил благодарность всем, кто принимает участие в возвращении людей домой. Он также верит, что те куряне, которые до сих пор остаются на территории Украины, совсем скоро смогут вернуться в Курскую область.