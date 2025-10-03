ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных россиян

Положительную оценку работы правительства дали 53% респондентов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 78%, 81% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 26-28 сентября среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (минус 3 п.п.). Также большинство населения - 81% (минус 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - отмечается в сообщении соцслужбы.

Положительную оценку работы правительства дали 53% (минус 2 п.п.) участников опроса, а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41% (минус 2 п.п.), КПРФ - 7% (без изменений), ЛДПР - 12% (плюс 2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (без изменений), "Новых людей" - 4% (без изменений).