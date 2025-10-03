Соцфонд напомнил о датах выплат детских пособий за сентябрь

Их перечислят 3 и 8 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ежемесячные пособия семьям с детьми за сентябрь будут перечислены 3 и 8 октября, напомнили в Telegram-канале Социального фонда России (СФР).

Там отметили, что в этом месяце выплата из материнского капитала зачисляется 3 октября вместо 5 октября, так как установленная дата перечисления приходится на выходной день, соответственно денежные средства переведут накануне в рабочий день.

Помимо этого, пресс-служба фонда предупредила, что средства поступают в течение всего дня, поэтому при отсутствии перевода утром необходимо дождаться поступления средств до окончания дня.

Выплаты осуществляются в новом месяце за предыдущий, напомнили в ведомстве. Таким образом, в октябре граждане получат пособия за сентябрь.

Пособия, доставляемые по почте, направляются с 1 по 25 октября в зависимости от графика работы отделений, уточнили в СФР.