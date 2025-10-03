ОК, Музей ЦБ и Эрмитаж запустили проект ко Всемирному дню защиты животных

Проект "Сохраним наш мир" показывает взаимосвязь природы, истории и культуры через артефакты - монеты разных эпох

Социальная сеть "Одноклассники" совместно с Эрмитажем и Музеем Банка России представили образовательный проект "Сохраним наш мир", приуроченный ко Всемирному дню защиты животных. Об этом сообщили организаторы.

Цель проекта - наглядно показать взаимосвязь природы, истории и культуры через артефакты - монеты разных эпох. В его основу легла серия экспертных видеороликов и постов, в которых эксперты-нумизматы рассказывают о животных, изображенных на денежных знаках из их коллекций.

"Пользователи ОК могут познакомиться с фауной нашей планеты, а также с культурными традициями, мифологией и экономикой разных народов", - говорится в тексте сообщения.

Также будут представлены цифровые карточки "Красная книга", созданные на основе одноименной памятной серии монет. Они расскажут о животных, находящихся под угрозой исчезновения, таких как перевязка и песчаный слепыш.

Специально для проекта научные сотрудники отдела нумизматики Эрмитажа записали видеоэкскурсии, в которых представили монеты из собрания музея - от древнегреческих артефактов до современных коллекционных экземпляров с изображением гренландского кита.