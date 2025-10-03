ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 79%

По данным центра, деятельность правительства одобряют 47,9% опрошенных

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 22 по 28 сентября, составляет 79,1%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ, исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1% участников опроса (минус 0,4 п.п.), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,9 п.п. и составляет 75,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 47,9% опрошенных (минус 2,1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,8% респондентов (минус 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,1% опрошенных (минус 0,5 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2% (плюс 1,3 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,5% (плюс 0,5 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 24,1% (плюс 1,4 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,5% (минус 0,3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 34,4% (минус 0,4 п.п.), КПРФ - 9,7% (плюс 0,3 п.п.), ЛДПР - 10,9% (без изменений), "Справедливой России - За правду" - 3,6% (минус 0,6 п.п.), "Новых людей" - 8,6% (плюс 0,6 п.п.).