Путин поприветствовал участников Всероссийского съезда защитников животных

Глава государства отметил, что все больше граждан искреннее заботятся о своих домашних питомцах, о зверях, обитающих в дикой природе

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам первого Всероссийского съезда защитников животных. Глава государства отметил, что мероприятие объединило представителей профильных министерств и ведомств, некоммерческих организаций, волонтеров, сотрудников научных институтов и особо охраняемых природных территорий.

"Отрадно, что в нашей стране все больше людей искреннее заботятся о своих домашних питомцах, о зверях, обитающих в дикой природе. Проявляя милосердие, терпение и самоотдачу, оберегая братьев наших меньших, они делают окружающий мир лучше, своим примером вдохновляют других", - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

"Доброе, сострадательное отношение к животным, защита их от жестокого обращения - значимый показатель высокого уровня культуры гражданского общества, неотъемлемая составляющая его духовно-нравственного развития", - указал Путин.

Он выразил уверенность, что нынешний съезд пройдет в деловом и конструктивном ключе, а принятые решения послужат эффективной реализации государственной политики в столь важной сфере. Президент пожелал участникам форума плодотворной работы и успехов на благородном, востребованном поприще.