Сальдо стал наставником ветерана СВО по проекту "Герои Херсонщины"

Его подопечным стал Ярослав Федосеев

ГЕНИЧЕСК, 3 октября. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо стал наставником ветерана специальной военной операции Ярослава Федосеева по кадровому проекту "Герои Херсонщины", сообщили в центре развития компетенций области, который выступает оператором проекта.

"Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также принял решение стать наставником в рамках проекта. Его подопечным стал Ярослав Федосеев - ветеран специальной военной операции, который проходил службу с 2022 года сначала на херсонском направлении, а затем на бахмутском участке фронта", - говорится в сообщении.

Региональный кадровый проект "Герои Херсонщины", созданный по примеру федерального проекта "Время героев" для участников СВО, был запущен 20 февраля и собрал 1 515 заявок. Победителями по результатам отбора стали 25 человек, которые пройдут обучение, при этом трудоустроить в региональные и муниципальные органы власти планируется 10 лучших участников, остальные попадут в кадровый резерв.