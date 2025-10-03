В Челябинске откроют первый в России памятник всему Собору Архистратига Михаила

Работы по возведению монумента идут при поддержке Русской медной компании

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Единственная в России скульптурная композиция, посвященная всему Собору Архистратига Михаила, откроется в ноябре в Челябинске, сообщил ТАСС председатель городской Думы Сергей Буяков.

"Композиция, открытие которой запланировано на 21 ноября, станет одной из самых впечатляющих работ религиозной архитектуры не только Челябинска, но и всей России", - отметил Буяков.

В гордуме пояснили, что работы по возведению монумента идут при поддержке Русской медной компании.

В пресс-службе Русской медной компании сообщили ТАСС, что монумент "Собор Архистратига Михаила" возводят на территории собора Рождества Христова. В основе композиции находится большой бронзовый шар весом около 5,5 тонны. Он символизирует мироздание, в ближайшее время его покроют пластинами сусального золота.

Этот шар будут держать фигуры семи архангелов, которые расположатся вокруг него на специальных гранитных основаниях, добавили в пресс-службе РМК. Венчать всю 17-метровую композицию будет фигура Архангела Михаила, который является воплощением победы добра и справедливости над злом.

В РМК отметили, что монумент станет не просто украшением города, а мощным символом веры, защиты и духовного величия. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске и благоустройстве территории вокруг храма.