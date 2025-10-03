Сенатор Карелова: стереотипы мешают женщинам выбирать работу в промышленности

По словам председателя Совета Евразийского женского форума при СФ, женщины ошибочно полагают, что на промышленных предприятиях физически тяжелые условия труда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Женщины не всегда выбирают в качестве места работы промышленные предприятия, ошибочно полагая, что на них физически тяжелые условия труда. Такое мнение выразила председатель Совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) при Совете Федерации, сенатор Галина Карелова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам международной премии "Талантливые женщины в современной индустрии" и обсуждению вовлеченности женщин в производственные профессии.

"Если говорить об участии женщин на промышленных предприятиях, то в целом уровень колеблется от 30% до 40%. Хотя мы видим, понимаем, это понимают и профильные ведомства, что эта доля участия женщин могла быть более высокой. Занимаясь более подробно этой темой и понимая, почему же женщины не всегда выбирают отрасли промышленности, предприятия промышленные, становится совершенно очевидно - работают стереотипы, что там тяжело работать физически, тяжелые условия работы, не всегда комфортно и так далее", - сказала она.

Сенатор отметила, что одна из главных целей проектов совета ЕЖФ - рассказать о том, что это не так, поскольку промышленные предприятия меняются - производственные процессы становятся более технологичными, как и отрасль в целом.

"Технологии настолько современные, что женщины успешно не только их осваивают, но и продвигаются по службе. И поэтому мотивировать женщин, девочек для работы на промышленных предприятиях - это наша миссия", - сказала она.