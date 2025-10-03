Регионам выделят дополнительные средства на лекарства от редких болезней

Минздрав разработал проекты актов, которые устанавливают критерии невозможности исполнения регионами лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Дополнительные средства на обеспечение закупок лекарств для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями с 2026 года будут выделяться регионам из федерального бюджета, если те не способны исполнить свои полномочия. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"С 2026 года вводится дополнительный (резервный) механизм лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями по перечню в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403, который предусматривает оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации из федерального бюджета в случае невозможности исполнения ими своих полномочий по лекарственному обеспечению таких пациентов", - говорится в сообщении.

Минздрав разработал проекты актов правительства, которые устанавливают критерии невозможности исполнения регионами лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями, порядок подачи и рассмотрения заявки региона страны об оказании помощи из федерального бюджета, а также правила предоставления им финансирования.