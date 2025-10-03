Статья

Больше пропавших, больше найденных: с 2020 года "ЛизаАлерт" помог найти 200 тыс. человек

Ежегодно в России пропадают сотни людей. И все чаще на их поиски откликаются добровольческие отряды. Крупнейший из них — "ЛизаАлерт" — собрал для ТАСС статистику работы отряда с 2020 года

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" создан в октябре 2010 года. Он назван в честь четырехлетней девочки Лизы Фомкиной, которая в этом же году пропала в лесу подмосковного Орехово-Зуева и была найдена погибшей. Потрясенные трагедией волонтеры, принимавшие участие в поисках ребенка, решили объединиться и поставили перед собой цель — защитить право детей на безопасность и жизнь.

С 2020 по 2025 год в отряд поступило 55 399 заявок со всей России на поиск пропавших детей. По данным на 27 сентября этого года, 49 668 были найдены живыми, 659 — погибшими. Всего же в этот период на розыск людей в отряд поступило 254 489 заявок, причем часть из них — на поиски сразу нескольких человек. Так случается, если пропадает, например, семья.

187 110 человек были найдены живыми, а погибшими — 17 894 человека.

Работа спасательного отряда "ЛизаАлерт" © Пресс-служба "ЛизаАлерт"/ ТАСС

Почему погибают дети

Согласно статистике, предоставленной ТАСС, общее число поданных заявок о пропаже детей в 2020 году составило 5 880. В 2021 году поступило 8 706 заявок, в 2022-м — 9 543, а в 2023 и 2024 годах — 10 855 и 10 754 заявки соответственно.

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

За 2020–2024 годы удалось найти живыми 41 268 детей: в 2020-м — 5 299, в 2021-м — 7 920, в 2022-м — 8 677, а в 2023 и 2024 годах — 9 753 и 9 619 человек.

Погибшими за 2020 год найдены 123 ребенка, в 2021-м — 132, в 2022-м — 105, а в 2023 и 2024 годах — 111 и 100 детей.

Как сообщил ТАСС председатель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, основной причиной смерти тех, кого отряду не удается отыскать живыми, в том числе детей, является переохлаждение: "В каких-то уникальных южных регионах может быть ситуация с обезвоживанием — очень высокие температуры, и человек находится на солнце. Но для всех остальных регионов это переохлаждение. Люди не доживают до обезвоживания, которое приводит к смерти".

Среди других причин, больше характерных для городских условий, Сергеев называет незнание или несоблюдение различных правил безопасности: "Несчастные случаи, связанные с этим, опасные места для игр, заброшенные территории и какая-то совершенно малая, но присутствующая доза криминальных событий".

Любые технологии — в дело

Общее число поданных заявок в "ЛизаАлерт" с 2020 по 2024 год составило 215 540. В 2020 году было подано 31 976 заявок на проведение поисковых мероприятий, в 2021 году количество увеличилось на 10 тыс. — 42 717. В 2022 году было подано чуть меньше заявок — 42 469. А дальше снова начался рост: в 2023-м поступило 48 218 заявок, а в 2024-м — 50 160.

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Количество людей, найденных живыми, тоже росло и увеличилось за эти годы на 10%. Если в 2020 году нашли 23 517 человек, то в 2021 году 31 898 человек. В 2022 году нашли 31 557, а в 2023 и 2024 годах — 35 736 и 35 938 человек соответственно.

По словам Сергеева, отряд все время борется с убегающим временем, по этой же причине на логотипе отряда изображены часы: "Это время нашего анализа заявки, подготовки к поиску, выезда на поиск. Это время в пути до места проведения ПСР (поисково-спасательные работы — прим. ТАСС). У нас очень большая страна, и мы можем ехать несколько часов. А в Красноярском крае можно ехать и больше суток, например. Соответственно, все временные этапы мы пытаемся максимально сокращать".

Оснащение спасательного отряда "ЛизаАлерт" © Пресс-служба "ЛизаАлерт"/ ТАСС

Помимо анализа и ускорения времени поиска поисковые группы активно внедряют различные инновации. "Если существует какая-то технология, которая может помочь нам в поисках, мы обязательно ее пробуем. Отряд всегда на срезе технического прогресса. Мы стараемся быть максимально передовыми в этом плане. Это нам крайне нужно для нашей деятельности. И нейросети, которые помогают нам при работе с беспилотниками, и наша система организации поисковых мероприятий, которая связывает одновременно людей в разных регионах, и они могут заниматься одной деятельностью совместно. Все это, конечно, приводит к соответствующим результатам", — сообщил ТАСС Сергеев.

Культура безопасности

По данным на 27 сентября 2025 года, за неполных девять месяцев в "ЛизаАлерт" подана 9 661 заявка на поиск пропавших детей. 8 400 из них уже найдены живыми, 88 — погибшими, еще 122 ребенка до сих пор не найдены.

Как сообщил Сергеев, снизить риск пропажи детей может внедрение в России культуры безопасности: "Отряд "ЛизаАлерт" на регулярной основе проводит в школах мероприятия, посвященные детской безопасности, но этого, конечно, совершенно недостаточно. Нужны коллаборации с дополнительными большими мощностями, которые позволят охватить весь мир детства, которые позволят действительно внедрить какой-то кусочек культуры безопасности. Это целый слой культуры, который должен появиться в целой стране".

При этом Сергеев отметил и рост количества желающих присоединиться к отряду и помогать в поиске пропавших людей ввиду все большей узнаваемости организации.

Всего же за девять месяцев подано 38 949 обращений на поиск людей. Найдено живыми 28 464 пропавших, погибшими — 1 982 человека.

Работа спасательного отряда "ЛизаАлерт" в сложных погодных условиях © Пресс-служба "ЛизаАлерт"/ ТАСС

"Мы стараемся искать столько, сколько у нас есть времени. Если взять пример природного поиска, понятно, что человек не будет ждать нас в природе вечно. У нас есть чудеса спасений, в осеннюю погоду, и на девятый день, и на десятый, и даже на двенадцатый. Но это уникальные случаи, хотя каждый год у нас они бывают. Пожилая женщина на десятые сутки на Урале [была] спасена этой весной. Но на самом деле половина из тех, кого мы ищем, не дожидается нас и на третьи сутки <...>. Наша статистика говорит о том, что только 48% мы найдем живыми на третьи сутки", — добавил Сергеев.

Заявки на поиск пропавших людей отряд принимает по бесплатному телефону горячей линии или на сайте "ЛизаАлерт". Главным условием для начала поисков является написанное заявление о пропаже в полицию, так как отряд проводит поиск в тесном контакте с правоохранителями.

