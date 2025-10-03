Brand Analytics: слова Путина о Пушкине активно обсуждаются в соцмедиа

По результатам исследования, в соцмедиа наиболее упоминаемыми сюжетами стали цитирование поэта, а также геополитические заявления президента РФ о России, Европе и США

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россияне активно обсуждают в соцсетях выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая" в четверг, особое внимание аудитории привлекли геополитические заявления российского лидера и цитирование им поэта Александра Пушкина. Об этом говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть у ТАСС.

По данным аналитиков, в соцмедиа наиболее упоминаемыми сюжетами стали цитирование поэта Александра Пушкина, а также геополитические заявления главы государства о России, Европе и США. Вместе с тем, пользователи обсуждали стиль ответов Путина, в том числе различие между подготовленной речью и спонтанными ответами. Особое внимание пользователи обратили на продолжительность выступления президента, которое составило рекордные 3 часа 51 минуту.

Главными обсуждаемыми геополитическими заявлениями, согласно представленным данным, стали: "Большинство людей в Европе не могут взять в толк, чем же им так страшна Россия"; "Безопасности нет ни у кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой"; "Если кто-то хочет потягаться с Россией, пусть попробует". В свою очередь наиболее обсуждаемыми культурными отсылками стали цитирование стихотворения Пушкина "Бородинская годовщина": "У меня дома на столе лежит томик Пушкина, я иногда так люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться", а также заявление о дронах в Дании: "Ладно, больше не буду. Если серьезно: там и целей-то нет".

Наиболее активно, по данным Brand Analytics, пользователи обсуждали выступление президента в Telegram, на платформах "ВКонтакте", где шли активные дискуссии в комментариях, и в "Дзен", где оставлялись аналитические комментарии. Краткие реакции были зафиксированы также и на платформе X (ранее Twitter - прим. ТАСС) и в социальной сети "Одноклассники". Среди же регионов, наиболее активные обсуждения были среди пользователей из Москвы, Республики Крым, Воронежской и Курской областей и Краснодарского края.

Аналитики пришли к выводу, что весь спектр мнений по выступлению главы государства на форуме "Валдай" присутствует во всех регионах РФ, само выступление четко разделило аудиторию на сторонников и критиков без значительной "серой зоны", цитирование Пушкина и исторические параллели вызвали особый интерес и стали отдельной темой обсуждения.

Исследование проводилось с использованием системы мониторинга и анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics, а также аналитического ИИ-инструментария "Тренд детектор исследования".