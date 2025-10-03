В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в честь сапера Екатерины Куликовой

Сослуживцы и руководство Екатерины под звуки военного оркестра возложили цветы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 октября. /ТАСС/. Мемориальная доска в честь сапера Екатерины Куликовой, погибшей при разминировании беспилотника ВСУ в Сальске Ростовской области, установлена в областном центре на фасаде дома, где она жила. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ночь на 29 июля 2025 года в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате атаки беспилотников в Сальске погиб водитель автомобиля, по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла, позже стало известно о том, что при разминировании БПЛА погибли два сапера.

"В донской столице увековечили память кинолога ОМОН "Сармат" управления Росгвардии по Ростовской области прапорщика полиции Екатерины Куликовой, трагически погибшей в Сальске в июле этого года во время разминирования вражеского БПЛА и посмертно удостоенной ордена Мужества. Мемориальная доска была установлена на фасаде дома, в котором она проживала", - говорится в сообщении.

Право открыть мемориальную доску предоставили матери погибшей. После минуты молчания сослуживцы и руководство Екатерины под звуки военного оркестра возложили цветы.

Екатерина Куликова проходила службу в ОМОН "Сармат" с 2016 года.