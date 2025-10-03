Почти 60% опрошенных россиян убеждены, что ИИ не сможет заменить учителей

При этом нейросети способны убедительно выиграть конкуренцию в передаче знаний и навыков, указал председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Почти 60% россиян считают, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить учителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе опроса шесть из десяти россиян отметили, что ни чат-боты, ни нейросети не смогут заменить учителя.

Индекс уязвимости к ИИ (показывает, насколько легкозаменяемой современными технологиями профессия видится россиянам), впервые рассчитанный для профессии учителя, имеет в текущем замере отрицательное значение ( 38 п.) при возможном диапазоне от 100 до 100, а значит, учителям (по крайней мере, пока) не стоит опасаться, что искусственный интеллект оставит их без работы, добавили в АЦ ВЦИОМ.

"Нейросети способны убедительно выиграть конкуренцию в передаче знаний и навыков даже у лучших учителей. Когда люди говорят, что "ИИ не заменит учителя", они интуитивно [думают] о другом: про социализацию, ценности, формирование моральной структуры общества. <...> В обозримом будущем ИИ останется дилетантом в вопросах воспитания. У алгоритмов нет собственной биографии, характера, гражданской позиции; нет эмпатии, убеждений, мечтаний и - да, неизбежных заблуждений. А главное - нет человеческого разнообразия. Без живого многообразия примеров, конфликтов и примирений моральное воспитание невозможно", - отметил председатель научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов.

Опрос также показал, что престижность профессии учителя россияне в среднем оценивают на 3,04 балла, доходность - на 2,51 балла из максимально возможных пяти.

Женская профессия

При этом профессия учителя в России по-прежнему остается "женской", о чем свидетельствуют оценки ее привлекательности для детей и внуков (2,75 балла для девочек и 2,38 балла для мальчиков).

"Столь низкие показатели следует расценивать как серьезный вызов для системы образования, поскольку рекомендации родителей играют важную роль в профессиональном самоопределении современной молодежи", - считают в АЦ ВЦИОМ.

Профессиональная роль учителя трансформируется, сегодня она видится скорее в оказании образовательных услуг, нежели в воспитании подрастающего поколения (73% против 13%). Несколько иное видение своей роли в жизни ребенка у самих представителей сферы образования: они вдвое чаще россиян в целом придерживаются мнения, что современный учитель скорее воспитывает своих подопечных. Более популярна эта точка зрения и у жителей Северо-Кавказского федерального округа.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 сентября 2025 года, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.