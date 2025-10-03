Вильфанд: январь 2026 года в России будет с оттепелями и резкими похолоданиями

Нынешняя зима не прогнозируется такой же теплой, как в прошлом году, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Январь 2026 года в России станет неоднородным по погодным характеристикам. Будут отмечаться периоды резких потеплений и похолоданий, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Январь в РФ прогнозируется очень неоднородным, с резкими перепадами. То есть будет и повышенное количество оттепелей по отношению к норме, но будут и резкие похолодания", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что январь и декабрь прогнозируются по температуре существенно ниже нормы, чем в прошлом году. "То есть нынешняя зима не прогнозируется такой же теплой, как в прошлом году", - заключил он.