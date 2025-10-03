Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году

В регионах от западных границ страны до Енисея будет наблюдаться класс выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ранняя весна возможна в 2026 году на территории Российской Федерации, нигде не ожидается холодной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В феврале везде температура в РФ будет выше нормы, нигде не прогнозируется класса ниже нормы. И ранний приход весны прогнозируется в марте, в регионах от западных границ страны до Енисея [будет наблюдаться] класс выше нормы, но на остальной территории тоже не ожидается очень холодной погоды", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что нынешняя зима на территории России не прогнозируется очень холодной. Однако по среднемесячным показателям обязательно будут периоды резких понижений температуры на азиатской и европейской частях страны. Уверенность такого прогноза составляет около 65-68%.