В горах Ингушетии в 2027 году откроют первый Центр горского гостеприимства

Центр будет располагаться на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Первый Центр горского гостеприимства по развитию молодежной политики откроют в горном Джейрахском районе Ингушетии в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"В 2026 году в Джейрахском районе откроется Центр горского гостеприимства. Проект, получивший поддержку Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и конкурса "Регион для молодых", станет первой масштабной площадкой молодежной политики в горной части республики. На ремонт и оснащение будущего центра будет направлено 13,05 млн рублей", - написал Калиматов.

По его словам, центр будет обладать статусом самого высокогорного молодежного центра в стране, поскольку будет располагаться на высоте более 1 тыс. м над уровнем моря.

"Центр предоставит разнообразные возможности для досуга, самореализации и трудоустройства молодежи. На его базе заработают мастерские, посвященные горским адатам и традициям, пройдут кулинарные мастер-классы по национальной кухне, откроется гончарная мастерская, а также будет функционировать открытый лекторий. Планируется, что он также будет использоваться для проведения всероссийских мероприятий", - добавил глава региона.