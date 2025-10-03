В общественные организации Москвы передали более 25 тыс. растений

Активные граждане украсили цветами культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Более 25 тыс. растений, которые были частью городского декора фестиваля "Сады и цветы", передали в общественные пространства в разных районах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

"Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений. Благодаря ей более 25 тыс. цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие. Помогли в этом активные граждане - общественные советники, молодые парламентарии, волонтеры", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Дмитрия Преснова.

Так, часть растений передали в Дом культуры "Звездный", музей "На рубеже", библиотеку №185, советы ветеранов и районную организацию Всероссийского общества инвалидов в Теплом Стане. Горшочные растения также получили некоммерческие организации.

Накануне в столичном департаменте торговли и услуг сообщили, что в настоящее время в Москве осуществляется демонтаж цветочных конструкций. Часть растений будет сохранена до следующего лета, редкие экземпляры будут отправлены в ботанические сады.