В Алтайском крае на месте сгоревшего бора высадили более 2 тыс. молодых сосен

В посадке деревьев принял участие заместитель губернатора региона Александр Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. молодых сосен высадили в Смоленском районе Алтайского края на участке соснового бора, где в 2020 году лесной пожар уничтожил часть деревьев. Как сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии региона, высадка саженцев прошла в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" на территории Белокурихинского лесничества.

"В 2020 году лесной пожар уничтожил часть соснового бора, который был искусственно посажен здесь в 90-е годы, чтобы защитить трассу от неблагоприятных погодных явлений и создать эстетичный вид. В 2023 году правительством Алтайского края и администрацией Смоленского района было принято решение убрать сгоревшие сосны, а на их месте высадить новые лесные культуры. Поэтому в 2024-2025 годы при поддержке Минприроды Алтайского края и АО "Курорт Белокуриха" тут проводят работы по искусственному лесовосстановлению. За этот период, вместе с сегодняшним мероприятием, посадка пройдет на площади 2,5 га", - цитируют в ведомстве главу Смоленского района Людмилу Моисееву.

Всего было высажено более 2 тыс. молодых сосен. В мероприятии принял участие заместитель губернатора региона Александр Лукьянов. Он отметил, что Алтайский край ежегодно принимает участие в акции "Сохраним лес" начиная с 2019 года. Всего за это время в регионе было высажено более 11 млн штук сеянцев различных пород.

"Акция помогает понять ценность природы и осознать свою роль в ее сохранении. Очень важно, что с удовольствием участие в посадках принимают школьники. Дети вносят свой посильный вклад в дело приумножения лесов, а взрослые поддерживают и поощряют их интерес - это и есть экологическое воспитание", - цитируют в ведомстве зампреда.

Посадочный материал предоставил Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр, который уже больше 10 лет занимается выращиванием сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой для восстановления лесов региона.

На сегодняшний день в рамках акции "Сохраним лес" в Алтайском крае посадка прошла на территории почти 160 га, высажено почти 400 тыс. сеянцев. Участие во Всероссийской акции приняли более полумиллиона жителей региона.