В Москве определили молодежного лидера профсоюзного движения

Победителем стал Владислав Лондарь, представляющий Дорожную территориальную организацию Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Московской железной дороге

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Финал конкурса "Молодой профсоюзный лидер Москвы - 2025" прошел в столице, в заключительном этапе за почетное звание боролись 10 участников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"Победителем стал Владислав Лондарь, сотрудник Московского информационно-вычислительного центра, представляющий Дорожную территориальную организацию Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Московской железной дороге", - рассказали в пресс-службе.

В финале уровень управленческих компетенций участников, владение спецификой профсоюзной работы и умение генерировать идеи оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Московской федерации профсоюзов и Федерации Независимых профсоюзов России, Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы, а также победитель конкурса "Молодой профсоюзный лидер Москвы - 2024". Как отметила заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Наталья Свиридова, конкурс "Молодой профсоюзный лидер", который проводится ежегодно, позволяет выстроить эффективный диалог между поколениями, помочь молодежи проявить себя и добиться успеха. Конкурсанты проходили тестирование, презентовали видеовизитки и ролики на тему достойного труда, отстаивали свою точку зрения в дебатах, демонстрировали знания трудового права и истории движения в викторине.

"Оцениваются не только знания и навыки, но и умение повести за собой, находить новые подходы и вдохновлять команду на общие свершения. В этом году конкурс показал себя с неожиданной стороны: помимо соревновательного духа здесь царила удивительная атмосфера взаимопомощи. Состязание объединило молодых профессионалов разных отраслей. Мы видели, как участники искренне поддерживали друг друга во время выступлений, помогали справиться с волнением", - сказала Свиридова, слова которой приводит пресс-служба.

Конкурс "Молодой профсоюзный лидер Москвы" прошел в столице в 14-й раз. Организатором выступает Московская федерация профсоюзов. Победители престижного соревнования имеют возможность представлять столицу на конкурсе "Молодой профсоюзный лидер Центрального Федерального округа".