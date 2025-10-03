Глава КБР присвоил почетные звания педагогам в преддверии Дня учителя

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Почетные звания педагогам столицы республики и села в Баксанском районе присвоил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в преддверии Дня учителя.

"За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения присвоить почетное звание "Заслуженный работник образования КБР" директору школы № 27 городского округа Нальчик Мадине Шериевой", - говорится в указе, документ опубликован на сайте главы и правительства КБР.

Также глава региона присвоил звания "Заслуженный учитель КБР" учителю физкультуры из селения Кишпек Анзору Берсекову, педагогу русского языка и литературы нальчикской школы № 25 Ольге Корнеевой и преподавателю балкарского языка и литературы школы № 20 столицы республики Лидии Соттаевой.