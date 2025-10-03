Пострадавших при стрельбе в селе Унцукуль вертолетом доставили в Махачкалу
11:25
МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Двоих пострадавших в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль доставили вертолетом в Махачкалу, передает корреспондент ТАСС.
Ранее сообщалось, что три человека ранены в результате стрельбы в дагестанском селе Унцукуль. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавших.
Предварительной причиной стрельбы мог стать нелегальный майнинг.